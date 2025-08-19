Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

Clima diario
Canal 26
Por Canal 26
martes, 19 de agosto de 2025, 06:02

En la mañana de este martes, el clima en Córdoba se presentará parcialmente nuboso, lo que proporcionará un ambiente fresco con temperaturas mínimas de 7.3°C. Sin embargo, a lo largo del día, el mercurio ascenderá alcanzando una temperatura máxima de alrededor de 21.9°C. Los vientos serán predominantes del sector norte con una velocidad media de hasta 19 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde y noche, se mantendrán las condiciones de nubosidad parcial. Las temperaturas seguirán ligeramente cálidas antes de descender nuevamente por la noche. Se espera que los niveles de humedad estén alrededor del 31%, favoreciendo una sensación de confort durante las últimas horas del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 19 de agosto de 2025

Las observaciones astronómicas indican que el sol en Córdoba hoy saldrá a las 07:38 y se pondrá a las 18:21, lo que asegurará un día de aproximadamente 10 horas y 43 minutos de iluminación natural.