Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

Clima diario

En la mañana de este martes, el clima en Córdoba se presentará parcialmente nuboso, lo que proporcionará un ambiente fresco con temperaturas mínimas de 7.3°C. Sin embargo, a lo largo del día, el mercurio ascenderá alcanzando una temperatura máxima de alrededor de 21.9°C. Los vientos serán predominantes del sector norte con una velocidad media de hasta 19 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde y noche, se mantendrán las condiciones de nubosidad parcial. Las temperaturas seguirán ligeramente cálidas antes de descender nuevamente por la noche. Se espera que los niveles de humedad estén alrededor del 31%, favoreciendo una sensación de confort durante las últimas horas del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 19 de agosto de 2025

Las observaciones astronómicas indican que el sol en Córdoba hoy saldrá a las 07:38 y se pondrá a las 18:21, lo que asegurará un día de aproximadamente 10 horas y 43 minutos de iluminación natural.