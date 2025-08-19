Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

Tiempo y clima

Clima matutino en Corrientes

Este martes 19 de agosto de 2025, en Corrientes, comenzaremos el día con un moderado clima matutino. Se espera que el cielo esté parcialmente nuboso, con una temperatura mínima que descenderá hasta los 8°C. La probabilidad de precipitación es baja, por lo que se anticipa un intervalo con poca probabilidad de lluvia. La velocidad del viento será ligera, con ráfagas que podrían alcanzar los 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, el tiempo se mantendrá con características similares. Se espera que las temperaturas asciendan hasta los 18°C, manteniéndose parcialmente nuboso. La humedad relativa para todo el día oscilará en torno al 94%, incrementando la sensación de bochorno. Los vientos serán leves, maximizando a 9 km/h, lo que mejorará la estancia al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 19 de agosto de 2025

El amanecer en Corrientes será a las 07:42 y el atardecer se registrará aproximadamente a las 18:08. Estos horarios permitirán disfrutar de más de 10 horas de luz solar. Esta duración del día es propicia para actividades al aire libre sin preocuparse por demasiada exposición solar.