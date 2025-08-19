Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

Tiempo en Formosa

En clima de Formosa se presentará con condiciones variables a lo largo del día. Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas que oscilan en torno a los 7.9°C. La humedad promedio se estima alta, mientras que los vientos podrían alcanzar velocidades suaves.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde y noche, el clima permanecerá con condiciones similares, aunque las temperaturas aumentarán, alcanzando un máximo de 20.5°C. Las probabilidades de lluvia son bajas, permitiendo que se mantenga un ambiente con vientos más intensos hacia la noche.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Formosa

Para este día, se recomienda vestir ropa adecuada para cambios de temperatura. Si estás al aire libre, es conveniente mantenerse hidratado y protegerse del sol donde sea necesario. Los vientos podrían incrementar en la noche, por lo que es aconsejable tener precauciones adicionales en actividades al aire libre.