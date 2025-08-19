Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

Clima hoy

Hoy en Jujuy, el clima presentará una jornada con condiciones parcialmente nubosas. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 4.2°C, creando un ambiente fresco. La humedad relativa será del 46%, lo que significa que las condiciones serán bastante cómodas en términos de humedad. La probabilidad de precipitación es nula, por lo que no se esperan lluvias durante este período.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde, las temperaturas máximas podrían alcanzar 18.4°C, proporcionando un clima cálido adecuado para actividades al aire libre. A medida que el día avanza hacia la noche, el pronóstico indica condiciones estables con pocas nubes en el cielo.

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer será a las 08:01 y el atardecer a las 18:41, ofreciéndote un extenso período para disfrutar de la luz solar.