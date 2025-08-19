Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

Clima Actual

Condiciones meteorológicas para hoy en La Pampa

En clima de hoy en La Pampa, se experimentará un clima agradable. Durante la mañana, el cielo estará cubierto de nubes parciales con una temperatura mínima de 7.1°C. Es probable que se mantenga fresco, con una humedad relativa del 79%, lo que garantiza un ambiente confortable para salir de casa. Los vientos soplarán a una velocidad tranquila de hasta 14 km/h, sin mayores contratiempos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y noche, el clima seguirá siendo agradablemente moderado. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.4°C, proporcionando una atmósfera templada para realizar actividades al aire libre. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente hasta 18 km/h, pero no será una preocupación significativa. La precipitación para el día es nula, asegurando un día seco y placentero.

No hay probabilidades de lluvia, así que es un buen momento para disfrutar de las actividades al aire libre que ofrece La Pampa.