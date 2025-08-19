Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

Clima en zona

Hoy en Mendoza, el clima se presenta con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán frescas, llegando a los 6.6°C en la mañana. Por otro lado, la humedad alcanzará un máximo del 62%, generando una sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde, las condiciones climáticas seguirán siendo estables con una máxima que rozará los 17.5°C. Vientos moderados se esperan a lo largo del día, con velocidades de hasta 11 km/h. La noche traerá consigo un descenso en la temperatura, con cielos parcialmente cubiertos, asegurando un clima agradable para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 19 de agosto de 2025

Este martes, el sol saldrá a las 08:34 y se pondrá a las 18:35, marcando un día ideal para disfrutar de las primeras horas de la mañana al aire libre. La luna, por su parte, saldrá a las 17:52, perfecto para observaciones nocturnas.