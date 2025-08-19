Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025
Hoy en Mendoza, el clima se presenta con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán frescas, llegando a los 6.6°C en la mañana. Por otro lado, la humedad alcanzará un máximo del 62%, generando una sensación de frescura.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
En la tarde, las condiciones climáticas seguirán siendo estables con una máxima que rozará los 17.5°C. Vientos moderados se esperan a lo largo del día, con velocidades de hasta 11 km/h. La noche traerá consigo un descenso en la temperatura, con cielos parcialmente cubiertos, asegurando un clima agradable para actividades al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 19 de agosto de 2025
Este martes, el sol saldrá a las 08:34 y se pondrá a las 18:35, marcando un día ideal para disfrutar de las primeras horas de la mañana al aire libre. La luna, por su parte, saldrá a las 17:52, perfecto para observaciones nocturnas.