Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

Clima local

Para este martes 19 de agosto de 2025, en Neuquén, se anticipa un clima caracterizado por cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas de la mañana rondarán los mínimos de 4.9°C, lo que indica un amanecer fresco. Los vientos soplarán del norte con una velocidad máxima de 13 km/h, y la humedad se mantendrá en un promedio del 75%, lo que augura una sensación de frío más acentuada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y noche, se prevé que las temperaturas alcancen máximos alrededor de los 17°C, mientras el cielo mantendrá su condición parcialmente nubosa. Las ráfagas de viento podrían llegar a los 27 km/h, aportando movimiento al aire, aunque la probabilidad de precipitación es prácticamente nula. La humedad continuará siendo alta, alrededor del 75%, proporcionando una ambientación húmeda. Es recomendable vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 19 de agosto de 2025

El amanecer en Neuquén está programado para las 8:47 AM, mientras que el sol se pondrá aproximadamente a las 6:16 PM. Estos horarios ofrecerán un total de 9 horas y 29 minutos de luz solar a través de la jornada.