Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

Clima matutino en Río Negro: Esta mañana, el día comienza con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, por lo que un abrigo ligero puede ser necesario si decides salir temprano. No se pronostican precipitaciones durante la mañana, lo que hará que sea un buen momento para las actividades al aire libre. El viento soplará con una velocidad promedio de 12 km/h, por lo que no será un gran obstáculo para el tránsito en la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde y noche, la situación se mantendrá similar, con el cielo continuando parcialmente nuboso. La temperatura máxima ascenderá a unos agradables 17.1°C. El viento continuará siendo moderado, manteniéndose alrededor de 22 km/h. La humedad alcanzará niveles de hasta el 82%, dando una sensación de mayor frescor.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 19 de agosto de 2025

El amanecer está previsto para las 08:33, y tendremos luz hasta las 17:51, momento en el que el sol se pondrá, marcando el inicio de la noche en Río Negro. Con la luna en fase gibosa creciente, es posible que se observe un bello espectáculo nocturno, siempre y cuando las nubes lo permitan.