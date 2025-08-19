Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

Clima en Salta
Canal 26
Por Canal 26
martes, 19 de agosto de 2025

Pronóstico del clima en Salta para la mañana

Esta mañana en Salta, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán oscilando entre los 3.4°C y un máximo de 21.2°C. Los vientos se manifestarán con una velocidad media de hasta 8 km/h, lo que aportará una ligera sensación de frescura en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde, se espera que las condiciones se mantengan con el cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones significativas previstas. Durante la noche, las temperaturas bajarán acercándose a 3.4°C, por lo que se recomienda considerar un abrigo si planea salir. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta los 9 km/h, brindando una brisa ocasionalmente intensa.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Salta

Ante las condiciones de viento y temperatura durante la mañana y la tarde, es aconsejable llevar una chaqueta ligera, especialmente si se estará al aire libre. Los niveles de humedad podrían incrementar la sensación térmica, por lo que se sugiere mantenerse hidratado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 19 de agosto de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer en Salta será a las 7:28, mientras que el atardecer se producirá a las 18:02, ofreciendo un día con horas de luz limitadas.