Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

Clima diario
Canal 26
Por Canal 26
martes, 19 de agosto de 2025, 06:07

En la ciudad de San Juan, el clima para este martes anticipa una jornada con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas en la mañana se situarán en torno a los 9.2°C, ofreciendo un ambiente fresco. La sensación térmica podría dar la impresión de ser incluso más fría debido al viento, que alcanzará una velocidad máxima de 17 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas continuarán con una nubosidad variable, aunque con una tendencia hacia la estabilidad climática. Las temperaturas máximas rozarán los 20.4°C, brindando un final de jornada agradable. La humedad relativa estará en torno al 61%, lo que contribuirá a un ambiente cómodo, enfatizando un cierre de día sin precipitaciones esperadas.

Observaciones adicionales revelan que el amanecer fue a las 08:29 y el atardecer será a las 18:37, permitiendo un buen número de horas de luz.