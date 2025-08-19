Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

Clima diario

En la ciudad de San Juan, el clima para este martes anticipa una jornada con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas en la mañana se situarán en torno a los 9.2°C, ofreciendo un ambiente fresco. La sensación térmica podría dar la impresión de ser incluso más fría debido al viento, que alcanzará una velocidad máxima de 17 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas continuarán con una nubosidad variable, aunque con una tendencia hacia la estabilidad climática. Las temperaturas máximas rozarán los 20.4°C, brindando un final de jornada agradable. La humedad relativa estará en torno al 61%, lo que contribuirá a un ambiente cómodo, enfatizando un cierre de día sin precipitaciones esperadas.

Observaciones adicionales revelan que el amanecer fue a las 08:29 y el atardecer será a las 18:37, permitiendo un buen número de horas de luz.