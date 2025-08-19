Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

martes, 19 de agosto de 2025, 06:07

Clima en San Luis esta mañana

Esta mañana en San Luis, el clima estará mayormente nublado con vientos moderados que alcanzarán hasta 22 km/h. La temperatura mínima se registrará en 7.5°C. La humedad rondará el 66%, creando un ambiente fresco al comenzar el día. Es un día ideal para llevar un abrigo ligero si vas a salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso con máximas llegando a 17.7°C. Aunque las posibilidades de precipitación son nulas, los vientos se mantendrán constantes con ráfagas alcanzando los 36 km/h. La humedad descenderá a un 42%, lo cual permitirá una jornada confortable. Es importante mencionar que el sol se pondrá a las 18:24 horas en San Luis, un detalle a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.