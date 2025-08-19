Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

Clima hoy

Clima en San Luis esta mañana

Esta mañana en San Luis, el clima estará mayormente nublado con vientos moderados que alcanzarán hasta 22 km/h. La temperatura mínima se registrará en 7.5°C. La humedad rondará el 66%, creando un ambiente fresco al comenzar el día. Es un día ideal para llevar un abrigo ligero si vas a salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso con máximas llegando a 17.7°C. Aunque las posibilidades de precipitación son nulas, los vientos se mantendrán constantes con ráfagas alcanzando los 36 km/h. La humedad descenderá a un 42%, lo cual permitirá una jornada confortable. Es importante mencionar que el sol se pondrá a las 18:24 horas en San Luis, un detalle a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.