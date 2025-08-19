Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

Clima en Argentina

Para quienes se preguntan cómo estará el clima en Santa Cruz durante la mañana, cabe destacar que se espera un amanecer con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.7°C, mientras que las máximas llegarán hasta los 40.5°C. La humedad se estima en 90% durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En horas de la tarde y noche, Santa Cruz seguirá bajo un cielo parcialmente nuboso. No se esperan lluvias, lo cual permitirá disfrutar de un clima más estable. El viento soplará desde el noreste con velocidades que alcanzan los 25 km/h, por lo que no se prevén grandes ráfagas. Aunque las temperaturas seguirán altas, siendo las máximas de 40.5°C, se aconseja mantenerse bien hidratado y tomar precauciones en las horas pico de calor.

Recuerde mantenerse informado sobre el clima local para cualquier variación en el pronóstico.