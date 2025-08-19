Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

Clima diario

Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Fe

El día comienza con cielos parcialmente nubosos en Santa Fe, brindando un a href='https://www.canal26.com/clima-de-hoy-en-argentina' class='article_interlink'>clima agradable. Las temperaturas durante la mañana rondarán los 7.9°C. La humedad relativa alcanzará un 85%, lo que hará que el aire se sienta fresco y revitalizante. Se espera que los vientos alcancen una velocidad máxima de 7 km/h, manteniendo el aire en movimiento pero sin generar incomodidades.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche, se anticipa que las nubes continuarán en los cielos de Santa Fe, y las temperaturas ascenderán hasta los 18.5°C. La humedad descenderá ligeramente, proporcionando un entorno más seco, con las presiones atmosféricas altas. Los vientos incrementarán su velocidad, alcanzando hasta 11 km/h. A medida que el sol se oculta a las 18:06, es posible que los cielos permanezcan parcialmente cubiertos, lo que podría obstaculizar cualquier observación astronómica.

El día finaliza sin probabilidades de precipitaciones ni alertas meteorológicas importantes.