Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

martes, 19 de agosto de 2025, 06:08

Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Fe

El día comienza con cielos parcialmente nubosos en Santa Fe, brindando un a href='https://www.canal26.com/clima-de-hoy-en-argentina' class='article_interlink'>clima agradable. Las temperaturas durante la mañana rondarán los 7.9°C. La humedad relativa alcanzará un 85%, lo que hará que el aire se sienta fresco y revitalizante. Se espera que los vientos alcancen una velocidad máxima de 7 km/h, manteniendo el aire en movimiento pero sin generar incomodidades.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche, se anticipa que las nubes continuarán en los cielos de Santa Fe, y las temperaturas ascenderán hasta los 18.5°C. La humedad descenderá ligeramente, proporcionando un entorno más seco, con las presiones atmosféricas altas. Los vientos incrementarán su velocidad, alcanzando hasta 11 km/h. A medida que el sol se oculta a las 18:06, es posible que los cielos permanezcan parcialmente cubiertos, lo que podría obstaculizar cualquier observación astronómica.

El día finaliza sin probabilidades de precipitaciones ni alertas meteorológicas importantes.