Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

Clima Diario

Condiciones Climáticas Matutinas

En la mañana de este martes en Santiago Del Estero, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.5°C, proporcionando una mañana fresca. A lo largo de la mañana, los vientos soplarán con una velocidad promedio de 26 km/h, aumentando la sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde, se espera que las temperaturas asciendan hasta los 22°C. La probabilidad de precipitación es baja, manteniéndose en torno al 0%, lo que sugiere que será un día adecuado para actividades al aire libre. Hacia la noche, el clima continuará con nubes esparcidas, y la humedad relativa alcanzará un máximo del 63%, lo que debe tenerse en cuenta si planeas salir. Los vientos descenderán ligeramente a una máxima de 18 km/h durante el trascurso del día.

Observaciones astronómicas

A las 08:04, el sol realizará su salida, y se ocultará nuevamente a las 18:29. Para aquellos interesados en las fases lunares, la luna estará en su fase de creciente.

“Una jornada parcialmente nubosa ideal para disfrutar de actividades moderadas al aire libre.”