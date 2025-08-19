Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

martes, 19 de agosto de 2025, 06:08

Condiciones Climáticas Matutinas

En la mañana de este martes en Santiago Del Estero, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.5°C, proporcionando una mañana fresca. A lo largo de la mañana, los vientos soplarán con una velocidad promedio de 26 km/h, aumentando la sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde, se espera que las temperaturas asciendan hasta los 22°C. La probabilidad de precipitación es baja, manteniéndose en torno al 0%, lo que sugiere que será un día adecuado para actividades al aire libre. Hacia la noche, el clima continuará con nubes esparcidas, y la humedad relativa alcanzará un máximo del 63%, lo que debe tenerse en cuenta si planeas salir. Los vientos descenderán ligeramente a una máxima de 18 km/h durante el trascurso del día.

Observaciones astronómicas

A las 08:04, el sol realizará su salida, y se ocultará nuevamente a las 18:29. Para aquellos interesados en las fases lunares, la luna estará en su fase de creciente.

“Una jornada parcialmente nubosa ideal para disfrutar de actividades moderadas al aire libre.”