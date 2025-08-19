Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este martes 19 de agosto de 2025

Previsión Climatológica

En Tucumán, durante la mañana de este martes 19 de agosto de 2025, el clima presentará condiciones ideales para quienes aprecian un entorno parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán rondando entre los 8.5°C, ofreciendo un inicio de día fresco. Para los interesados en seguir actualizaciones climáticas, pueden visitar este enlace en Canal 26 para más detalles.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Con la llegada de la tarde y noche, Tucumán experimentará un ascenso de temperaturas que alcanzará los 22.4°C. La humedad relativa será significativa, con un nivel máximo registrado en un 80%. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 7 km/h, asegurando una brisa ligera durante el transcurso de la tarde.

Es importante notar que hoy no se pronostican precipitaciones, lo que hará que las actividades al aire libre se realicen sin interrupciones por lluvias. El cielo parcialmente nuboso preservará la presencia de un paisaje sereno a lo largo del día.

Observaciones astronómicas

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 8:06 AM y se despedirá con un atardecer a las 6:35 PM. Estos momentos ofrecen una oportunidad excelente para aprovechar los cielos despejados de la zona.

"El estado del tiempo es una parte integral de nuestra vida diaria. Asegúrate de considerar las condiciones climáticas antes de planificar tus actividades."