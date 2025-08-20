Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Condiciones meteorológicas

Hoy en Buenos Aires, la mañana estará marcada por un comienzo del día con clima agradable, aunque parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, ofreciendo un reparo del frío intenso al que estuvimos acostumbrados durante la semana. Sin embargo, la tarde parece más prometedora, con máximas alcanzando los 15.7°C, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Ya entrada la tarde, se mantendrá el cielo parcialmente cubierto, lo cual es una buena noticia para quienes prefieren planes nocturnos apacibles en la ciudad. Con una máxima esperada de 15.7°C, las condiciones se tornan óptimas para un paseo vespertino.

En cuanto al viento, se espera una velocidad media de 10 km/h, lo que proporcionará una jornada en general tranquila en cuanto a la sensación térmica.