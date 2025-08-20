Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025
Hoy en Catamarca, el clima presenta condiciones variables desde la mañana. Durante las primeras horas del día, el cielo estará despejado y se prevé una temperatura mínima de 6.4°C. A medida que avanza el día, las temperaturas irán en ascenso llegando a un máximo de 23.7°C hacia el mediodía. Se experimentarán vientos del norte con una velocidad media de 16 km/h, manteniendo una humedad promedio de 65%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
En la tarde se espera que el cielo permanezca mayormente despejado. La temperatura podría alcanzar valores máximos de 23.7°C. Para la noche, aunque las temperaturas descenderán ligeramente, rondando los 15°C, el cielo seguirá parcialmente despejado. El viento continuará soplando desde el norte pero con menor intensidad.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 20 de agosto de 2025
Este 20 de agosto, el sol en Catamarca hará su aparición a las 08:12 horas, brindando una luz suave y cálida al inicio del día. El atardecer se producirá a las 18:33 horas, ofreciendo un espectáculo celestial digno de admiración.