Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Clima y tiempo

Hoy en Catamarca, el clima presenta condiciones variables desde la mañana. Durante las primeras horas del día, el cielo estará despejado y se prevé una temperatura mínima de 6.4°C. A medida que avanza el día, las temperaturas irán en ascenso llegando a un máximo de 23.7°C hacia el mediodía. Se experimentarán vientos del norte con una velocidad media de 16 km/h, manteniendo una humedad promedio de 65%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde se espera que el cielo permanezca mayormente despejado. La temperatura podría alcanzar valores máximos de 23.7°C. Para la noche, aunque las temperaturas descenderán ligeramente, rondando los 15°C, el cielo seguirá parcialmente despejado. El viento continuará soplando desde el norte pero con menor intensidad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 20 de agosto de 2025

Este 20 de agosto, el sol en Catamarca hará su aparición a las 08:12 horas, brindando una luz suave y cálida al inicio del día. El atardecer se producirá a las 18:33 horas, ofreciendo un espectáculo celestial digno de admiración.