Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Clima hoy

Pronóstico del clima para la mañana en Chubut

Durante la mañana de hoy en Chubut, se espera un cielo parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de alrededor de 7.3°C. No se prevé que haya precipitaciones durante este periodo, por lo que es un buen momento para realizar actividades al aire libre. La humedad se mantendrá entre un 47% y 79%, mientras que los vientos alcanzarán velocidades de hasta 19 km/h, sin ráfagas significativas que deban ser tomadas en consideración.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En la tarde, las temperaturas en Chubut podrían llegar a un máximo de 14.7°C. El cielo continuará con nubosidad parcial, manteniendo un ambiente agradable. Los vientos seguirán soplando con una intensidad que podría alcanzar los 31 km/h, pero sin fuertes ráfagas. Durante la noche, el pronóstico permanece similar, con algunas nubes y vientos moderados, lo cual garantiza una tarde y noche tranquilas.

Observaciones astronómicas para Chubut

Este miércoles 20 de agosto de 2025, el sol saldrá a las 8:49 y se pondrá a las 17:51. Por su parte, la luna hará su aparición a las 16:57, contribuyendo a un cielo nocturno ideal para observaciones astronómicas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Chubut

Considerando las condiciones climáticas del día, es recomendable vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y llevar protector solar durante el día. Además, si tiene planes para la noche, una chaqueta ligera debería ser suficiente para mantenerse cómodo.