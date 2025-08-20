Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Clima de hoy
miércoles, 20 de agosto de 2025, 06:02

El clima de hoy en Córdoba será bastante variado. Durante la mañana, esperamos que el cielo esté parcialmente nuboso, con una temperatura mínima alrededor de 7.3°C. Los vientos soplarán a una media de 14 km/h, llevando una sensación de frescura en el aire.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

A medida que avanza el día hacia la tarde, las condiciones permanecen similares, con temperaturas que alcanzarán máximas de 21.9°C. Habrá una leve sensación de humedad con un nivel de aproximadamente el 54%. Los vientos al anochecer aumentarán su velocidad, alcanzando picos de hasta 23 km/h. Todo esto compone un ambiente perfecto para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones frente a los posibles aumentos de viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 20 de agosto de 2025

Hoy, el sol hará su aparición a las 08:12, mientras que se retirará a las 18:21. Se espera que la fase lunar esté en su etapa de creciente, lo que resulta ideal para observaciones astronómicas.