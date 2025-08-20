Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Clima de hoy

El clima de hoy en Córdoba será bastante variado. Durante la mañana, esperamos que el cielo esté parcialmente nuboso, con una temperatura mínima alrededor de 7.3°C. Los vientos soplarán a una media de 14 km/h, llevando una sensación de frescura en el aire.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

A medida que avanza el día hacia la tarde, las condiciones permanecen similares, con temperaturas que alcanzarán máximas de 21.9°C. Habrá una leve sensación de humedad con un nivel de aproximadamente el 54%. Los vientos al anochecer aumentarán su velocidad, alcanzando picos de hasta 23 km/h. Todo esto compone un ambiente perfecto para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones frente a los posibles aumentos de viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 20 de agosto de 2025

Hoy, el sol hará su aparición a las 08:12, mientras que se retirará a las 18:21. Se espera que la fase lunar esté en su etapa de creciente, lo que resulta ideal para observaciones astronómicas.