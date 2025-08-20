Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Clima Diario

Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy

El clima en Corrientes para la mañana de hoy, miércoles 20 de agosto, será parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 8.2°C. Se espera una humedad relativa máxima del 94%, la cual se mantendrá constante durante la mayor parte del día. Los vientos estarán presentes con una velocidad media de 9 km/h, brindando un aire fresco y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, las condiciones meteorológicas en la ciudad continuarán siendo óptimas para cualquier actividad al aire libre, manteniendo cielos parciales de nubes y temperaturas que alcanzarán un máximo de 18.8°C. Durante la noche, se espera que el clima siga estable sin precipitaciones, asegurando una noches de cielo despejado. La temperatura descenderá ligeramente, manteniendo un ambiente fresco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 20 de agosto de 2025

El sol hará su aparición a las 07:42 y se pondrá a las 18:08, brindando varias horas de luz diurna para disfrutar.