Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

miércoles, 20 de agosto de 2025, 06:03

Clima durante la mañana en Formosa

El clima en Formosa durante la mañana de hoy se presentará con un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínimal se ubicará en los 7.9°C, ofreciendo una jornada fresca al inicio. No se prevé lluvia durante la mañana, lo que permitirá disfrutar del día al aire libre con un nivel de humedad del 41%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso y se espera que la temperatura máxima alcance los 20.5°C. Los vientos serán moderados, con velocidades de hasta 9 km/h. Al caer la noche, la temperatura se mantendrá templada, lo que brinda un cierre agradable al día.

Observaciones astronómicas: Se prevé que el sol se oculte a las 18:08. Si planeas salir al atardecer, asegúrate de aprovechar las últimas horas de luz.