Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Pronóstico diario

Clima durante la mañana en Formosa

El clima en Formosa durante la mañana de hoy se presentará con un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínimal se ubicará en los 7.9°C, ofreciendo una jornada fresca al inicio. No se prevé lluvia durante la mañana, lo que permitirá disfrutar del día al aire libre con un nivel de humedad del 41%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso y se espera que la temperatura máxima alcance los 20.5°C. Los vientos serán moderados, con velocidades de hasta 9 km/h. Al caer la noche, la temperatura se mantendrá templada, lo que brinda un cierre agradable al día.

Observaciones astronómicas: Se prevé que el sol se oculte a las 18:08. Si planeas salir al atardecer, asegúrate de aprovechar las últimas horas de luz.