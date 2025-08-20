Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

miércoles, 20 de agosto de 2025, 06:03

Pronóstico del tiempo para hoy en Jujuy

En la mañana de este miércoles, el clima en Jujuy se presentará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas tendrán un mínimo de 4.2°C, ofreciendo un ambiente fresco para iniciar el día. Además, la humedad se ubicará en torno al 46%, aportando una sensación térmica moderada. La velocidad del viento alcanzará hasta 10 km/h, invitando a la precaución en las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y hacia la noche, las condiciones en Jujuy anticipan un día sin precipitaciones significativas, ya que no se prevé lluvia. Las temperaturas ascenderán hasta los 18.4°C, ofreciendo un clima agradable. El cielo se mantendrá mayormente despejado, favoreciendo las actividades al aire libre. La presencia solar será cada vez más evidente a medida que avance el mediodía, mientras la velocidad del viento tenderá a disminuir. Finalmente, la humedad promedio disminuirá, proporcionando un clima más seco.