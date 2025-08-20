Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Previsión clima

Pronóstico del tiempo para hoy en Jujuy

En la mañana de este miércoles, el clima en Jujuy se presentará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas tendrán un mínimo de 4.2°C, ofreciendo un ambiente fresco para iniciar el día. Además, la humedad se ubicará en torno al 46%, aportando una sensación térmica moderada. La velocidad del viento alcanzará hasta 10 km/h, invitando a la precaución en las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y hacia la noche, las condiciones en Jujuy anticipan un día sin precipitaciones significativas, ya que no se prevé lluvia. Las temperaturas ascenderán hasta los 18.4°C, ofreciendo un clima agradable. El cielo se mantendrá mayormente despejado, favoreciendo las actividades al aire libre. La presencia solar será cada vez más evidente a medida que avance el mediodía, mientras la velocidad del viento tenderá a disminuir. Finalmente, la humedad promedio disminuirá, proporcionando un clima más seco.