Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Clima diario

En La Rioja, este miércoles 20 de agosto de 2025, el clima nos recibirá con un día parcialmente nuboso en la mañana. Las temperaturas rondarán entre los 6°C de mínima y alcanzarán hasta 21.1°C durante el día. La velocidad de los vientos se estima en 10 km/h, creando un ambiente apacible para comenzar la jornada. La humedad relativa será de un 40%. Se recomienda vestirse en capas, ya que el clima fresco de la mañana podría cambiar hacia una tarde más cálida.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde, La Rioja permanecerá con cielo parcialmente cubierto. Se espera que las temperaturas continúen en ascenso, alcanzando un punto máximo de 21.1°C, ideal para actividades al aire libre. Se prevén vientos del suroeste a 13 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco. La humedad durante este período será constante.

En la noche, la nubosidad se disipará gradualmente, dejando un panorama estrellado. La temperatura comenzará a descender hacia los 6°C, así que asegúrate de tener un abrigo a mano si planeas salir. La velocidad del viento disminuirá, contribuyendo a una atmósfera calmada y agradable para cerrar el día.