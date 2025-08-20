Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Tiempo y Clima

¿Cómo estará el clima en la mañana?

Este miércoles 20 de agosto, el clima en Mendoza se presenta parcialmente nuboso desde la mañana, con un rango de temperaturas que inicia en 6.6°C. Aunque no se espera precipitación, la humedad relativa estará alrededor del 37%, lo que mantendrá la sensación térmica agradable para quienes salgan temprano de casa. Los vientos llegarán a una velocidad máxima de 11 km/h, brindando una suave brisa que no debería ser molesta.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán hasta los 17.5°C. Se espera un leve incremento en la cobertura nubosa, aunque sin probabilidades de precipitaciones significativas. Con el avance de la noche, la temperatura empezará a bajar nuevamente, volviendo a cifras cercanas a los 10°C. El viento se mantendrá con características similares a las de la mañana, logrando un máximo de 13 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Para quienes disfrutan de actividades al aire libre, se recomienda aprovechar las primeras horas del día cuando las temperaturas son más agradables. No olvides llevar una chaqueta ligera si planeas estar fuera hasta la noche.

“Un día perfecto para disfrutar de un café al aire libre”, comentó un residente local.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 20 de agosto de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer civil será exactamente a las 08:05, con el puesta del sol programada para las 18:35. Estos momentos son ideales para aquellos interesados en la fotografía o en disfrutar de los paisaje naturales que ofrece Mendoza.