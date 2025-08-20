Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Precipitación leve
miércoles, 20 de agosto de 2025, 06:04

Pronóstico del tiempo para Misiones

El clima en Misiones para la mañana de hoy promete ser parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que alcanzarán los 6.8°C. No se espera precipitación en esta primera parte del día. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 8 km/h, asegurando una sensación térmica agradable a pesar de las nubes dispersas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Hacia la tarde y noche, la situación meteorológica en Misiones se mantendrá similar. La temperatura máxima alcanzará los 18.2°C, proporcionando un clima templado. La probabilidad de precipitaciones es baja, con vientos que podrían llegar a los 9 km/h. La humedad relativa mantendrá un nivel moderado, propiciando un final de jornada sin grandes sorpresas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Misiones

Se recomienda llevar siempre a mano un paraguas pequeño por cualquier cambio en el clima y utilizar ropa ligera durante el día, especialmente entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, cuando las temperaturas serán más elevadas.