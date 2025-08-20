Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Precipitación leve

Pronóstico del tiempo para Misiones

El clima en Misiones para la mañana de hoy promete ser parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que alcanzarán los 6.8°C. No se espera precipitación en esta primera parte del día. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 8 km/h, asegurando una sensación térmica agradable a pesar de las nubes dispersas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Hacia la tarde y noche, la situación meteorológica en Misiones se mantendrá similar. La temperatura máxima alcanzará los 18.2°C, proporcionando un clima templado. La probabilidad de precipitaciones es baja, con vientos que podrían llegar a los 9 km/h. La humedad relativa mantendrá un nivel moderado, propiciando un final de jornada sin grandes sorpresas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Misiones

Se recomienda llevar siempre a mano un paraguas pequeño por cualquier cambio en el clima y utilizar ropa ligera durante el día, especialmente entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, cuando las temperaturas serán más elevadas.