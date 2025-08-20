Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Clima local

Hoy en Neuquén, la jornada comienza con clima fresco. La mínima se ubica en 4.9°C y se espera que el cielo se mantenga parcialmente nuboso a lo largo de la mañana. Aunque no hay pronóstico de precipitaciones, la humedad será un poco elevada, alcanzando el 35%, pero tolerable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde, la temperatura máxima rondará los 17°C, proporcionando un ambiente ideal para actividades al aire libre. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 13 km/h, lo que añadirá una ligera brisa. No se espera lluvia, manteniendo el clima seco. Ya entrada la noche, el mercurio descenderá un poco, pero se mantendrá agradable para disfrutar del día. La puesta del sol será a las 18:16, ofreciendo una hermosa puesta de sol para quienes quieran disfrutar de las vistas.