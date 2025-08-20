Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

miércoles, 20 de agosto de 2025

Este miércoles 20 de agosto de 2025, el clima en Río Negro se presenta parcialmente nuboso a lo largo de la mañana. Se anticipa una temperatura mínima de 6.8°C que irá en aumento, alcanzando una sensación más templada en el transcurso del día. A pesar de los leves intervalos nubosos, la probabilidad de precipitaciones es baja, manteniendo el ambiente relativamente seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y noche, las condiciones no variarán significativamente. La temperatura máxima prevista es de 17.1°C, proporcionando un clima agradable. Cabe destacar que los vientos alcanzarán velocidades de hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente más baja de la real.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 20 de agosto de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte a las 08:33 y se ocultará hacia las 17:51, regalando un día con suficiente luz natural para actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Río Negro

Debido a las condiciones de humedad máxima al 82%, se recomienda hidratarse adecuadamente. Es prudente llevar una chaqueta liviana para la tarde, ya que los vientos pueden causar una ligera sensación de frío.