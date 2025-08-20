Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Este miércoles 20 de agosto de 2025, el clima en Río Negro se presenta parcialmente nuboso a lo largo de la mañana. Se anticipa una temperatura mínima de 6.8°C que irá en aumento, alcanzando una sensación más templada en el transcurso del día. A pesar de los leves intervalos nubosos, la probabilidad de precipitaciones es baja, manteniendo el ambiente relativamente seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y noche, las condiciones no variarán significativamente. La temperatura máxima prevista es de 17.1°C, proporcionando un clima agradable. Cabe destacar que los vientos alcanzarán velocidades de hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente más baja de la real.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 20 de agosto de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte a las 08:33 y se ocultará hacia las 17:51, regalando un día con suficiente luz natural para actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Río Negro

Debido a las condiciones de humedad máxima al 82%, se recomienda hidratarse adecuadamente. Es prudente llevar una chaqueta liviana para la tarde, ya que los vientos pueden causar una ligera sensación de frío.