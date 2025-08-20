Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Clima en Salta
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 20 de agosto de 2025, 06:05

Pronóstico del tiempo para Salta

Durante la mañana de hoy, el clima en Salta deberá ser parcialmente nuboso, con una humedad del 47%. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 3.4°C. Los vientos tendrán una velocidad media de 8 km/h, lo que aportará una brisa fresca a la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y noche, se espera que Salta continúe con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas llegarán a los 21.2°C, una sensación térmica cálida ideal para actividades al aire libre. La humedad promediará el 47% manteniéndose constante a lo largo del día. Los vientos podrían alcanzar una velocidad de hasta 9 km/h, lo que contribuirá a la agradable frescura nocturna del clima de Salta.