Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Clima en Salta

Pronóstico del tiempo para Salta

Durante la mañana de hoy, el clima en Salta deberá ser parcialmente nuboso, con una humedad del 47%. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 3.4°C. Los vientos tendrán una velocidad media de 8 km/h, lo que aportará una brisa fresca a la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y noche, se espera que Salta continúe con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas llegarán a los 21.2°C, una sensación térmica cálida ideal para actividades al aire libre. La humedad promediará el 47% manteniéndose constante a lo largo del día. Los vientos podrían alcanzar una velocidad de hasta 9 km/h, lo que contribuirá a la agradable frescura nocturna del clima de Salta.