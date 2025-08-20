Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Clima en San Juan
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 20 de agosto de 2025, 06:05

El clima para hoy en San Juan comenzará con un cielo parcialmente nuboso en las primeras horas del día. Las temperaturas matutinas rondarán entre los 9.2°C, ofreciendo una jornada fresca. No se espera precipitación durante la mañana, y la humedad alcanzará el 61%. Los vientos soplarán moderadamente a una velocidad media de 7 km/h, sin grandes ráfagas que destacar.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 20.4°C como máxima. Sin precipitaciones previstas, la humedad se mantendrá en 61%. Para la noche, las condiciones del tiempo seguirán similares, con una leve disminución de la temperatura. El viento se incrementará un poco, llegando a ráfagas máximas de hasta 17 km/h.

Observaciones astronómicas para hoy

La salida del sol está programada para las 08:29 y se pondrá a las 18:37. La fase lunar para hoy será favorable para observación nocturna.