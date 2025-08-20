Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Clima en San Juan

El clima para hoy en San Juan comenzará con un cielo parcialmente nuboso en las primeras horas del día. Las temperaturas matutinas rondarán entre los 9.2°C, ofreciendo una jornada fresca. No se espera precipitación durante la mañana, y la humedad alcanzará el 61%. Los vientos soplarán moderadamente a una velocidad media de 7 km/h, sin grandes ráfagas que destacar.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 20.4°C como máxima. Sin precipitaciones previstas, la humedad se mantendrá en 61%. Para la noche, las condiciones del tiempo seguirán similares, con una leve disminución de la temperatura. El viento se incrementará un poco, llegando a ráfagas máximas de hasta 17 km/h.

Observaciones astronómicas para hoy

La salida del sol está programada para las 08:29 y se pondrá a las 18:37. La fase lunar para hoy será favorable para observación nocturna.