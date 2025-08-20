Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025
Pronóstico diario
Informe del tiempo para la mañana
Durante la mañana en San Luis, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas rondando los 7.5°C. Aunque no hay previsión de lluvias, la humedad alcanzará un máximo del 66%, con vientos de una velocidad de hasta 22 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Durante la tarde y la noche, las temperaturas en San Luis ascenderán a un máximo de 17.7°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, sin precipitaciones a la vista. Los vientos se mantendrán estables, alcanzando los 22 km/h provenientes del norte. La humedad será un factor importante, persistiendo alrededor del 66%. Esté preparado para un clima agradable.