Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Clima hoy

En la mañana de hoy, el clima en Santa Cruz será parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de los 3.4°C. Se espera una leve brisa que podría alcanzar hasta 16 km/h. La humedad alcanzará un 80%, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para enfrentar estos niveles de humedad. Para más información sobre el clima, visita nuestro sitio.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde, el clima continuará siendo parcialmente nuboso, con temperaturas que podrían ascender hasta los 7.3°C. Aunque el viento disminuya ligeramente en la noche, pudiendo llegar a los 13.5 km/h, sigue siendo recomendable prestar atención a los cambios bruscos de temperatura. La puesta del sol está prevista para las 17:34, ofreciendo un cierre del día con estas condiciones climáticas.