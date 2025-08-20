Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

miércoles, 20 de agosto de 2025, 06:06

En la mañana de hoy, el clima en Santa Cruz será parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de los 3.4°C. Se espera una leve brisa que podría alcanzar hasta 16 km/h. La humedad alcanzará un 80%, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para enfrentar estos niveles de humedad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde, el clima continuará siendo parcialmente nuboso, con temperaturas que podrían ascender hasta los 7.3°C. Aunque el viento disminuya ligeramente en la noche, pudiendo llegar a los 13.5 km/h, sigue siendo recomendable prestar atención a los cambios bruscos de temperatura. La puesta del sol está prevista para las 17:34, ofreciendo un cierre del día con estas condiciones climáticas.