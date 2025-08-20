Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Clima y Tiempo

Este miércoles en Santa Fe, el clima se presenta con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.9°C, mientras que la humedad relativa será significativa. Las condiciones son ideales para disfrutar de un clima agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde y noche, las condiciones continuarán siendo similares, con temperaturas máximas que rondarán los 18.5°C. La velocidad del viento se mantendrá en torno a los 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche. Es recomendable estar preparado para posibles ráfagas de viento y llevar un abrigo ligero.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 20 de agosto de 2025

Hoy, el amanecer en Santa Fe será a las 07:28 y el atardecer a las 18:06. La salida de la luna será a las 17:23, brindando un encanto especial al atardecer. Las condiciones astronómicas ofrecen una gran oportunidad para disfrutar del paisaje nocturno.