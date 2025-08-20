Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025
Este miércoles en Santa Fe, el clima se presenta con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.9°C, mientras que la humedad relativa será significativa. Las condiciones son ideales para disfrutar de un clima agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
En la tarde y noche, las condiciones continuarán siendo similares, con temperaturas máximas que rondarán los 18.5°C. La velocidad del viento se mantendrá en torno a los 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la noche. Es recomendable estar preparado para posibles ráfagas de viento y llevar un abrigo ligero.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 20 de agosto de 2025
Hoy, el amanecer en Santa Fe será a las 07:28 y el atardecer a las 18:06. La salida de la luna será a las 17:23, brindando un encanto especial al atardecer. Las condiciones astronómicas ofrecen una gran oportunidad para disfrutar del paisaje nocturno.