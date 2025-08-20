Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Reporte diario

El clima en Santiago del Estero hoy estará marcado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 9.5°C, proporcionando un ambiente fresco para empezar el día. El viento se mantendrá en una velocidad moderada, alcanzando hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Durante la tarde, se espera que las temperaturas aumenten, llegando a un máximo de 22°C. Continuará el cielo parcialmente nuboso, y la humedad relativa experimentará un rango más amplio, alcanzando un 63% en su punto máximo. Los vientos podrán intensificarse ligeramente, llegando hasta 26 km/h.