Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Reporte diario
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 20 de agosto de 2025, 06:06

El clima en Santiago del Estero hoy estará marcado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 9.5°C, proporcionando un ambiente fresco para empezar el día. El viento se mantendrá en una velocidad moderada, alcanzando hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Durante la tarde, se espera que las temperaturas aumenten, llegando a un máximo de 22°C. Continuará el cielo parcialmente nuboso, y la humedad relativa experimentará un rango más amplio, alcanzando un 63% en su punto máximo. Los vientos podrán intensificarse ligeramente, llegando hasta 26 km/h.