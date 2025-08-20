Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Clima Diario

Este miércoles 20 de agosto de 2025, el clima en Tierra Del Fuego presenta características particularmente interesantes. Durante la mañana, se espera una jornada parcialmente nubosa. Las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C, lo cual indica una mañana bastante fría. A pesar de esta frescura, no se espera precipitación alguna, manteniendo el ambiente relativamente seco y estable. La velocidad del viento en su punto máximo podría alcanzar los 11 km/h, lo que proporcionará un entorno sin mayores turbulencias.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Al avanzar el día hacia la tarde y la noche, el clima seguirá mayormente estable con un leve incremento en la temperatura, alcanzando un máximo de 2.9°C. La nubosidad parcial persistirá, lo que puede alterar la percepción térmica, sintiéndose más frío de lo que indica el termómetro. En cuanto al viento, aunque se mantendrá relativamente calmo, su velocidad máxima podría ser de 17 km/h, sin embargo, no debería preocupar a quienes planeen actividades al aire libre. La humedad máxima estimada estará cerca del 96%, resultando en un ambiente un tanto húmedo.