Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025
El clima por la mañana
Este miércoles 20 de agosto de 2025 en Tucumán, el día comienza con una salida del sol a las 08:06 horas. Se presenta con cielos parcialmente nubosos y temperaturas mínimas alrededor de 8.5°C. Aunque el riesgo de precipitaciones es bajo, la humedad puede llegar hasta un 41%, haciendo que el ambiente se sienta más fresco durante las horas tempranas. Los vientos alcanzarán una velocidad promedio de 22 km/h, lo cual podría hacerte sentir un poco más de frío al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán
Durante la tarde, los cielos seguirán mostrando un panorama parcialmente nuboso con temperaturas alcanzando los 22.4°C. El sol se pondrá a las 18:35 horas. Aunque la lluvia sigue siendo improbable, la humedad relativa aumentará al 41%. El viento podría intensificarse un poco más, así que se recomienda abrigarse adecuadamente, sobre todo en sitios expuestos.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 20 de agosto de 2025
El día empezará con el amanecer a las 08:06 horas y finalizará con la puesta de sol a las 18:35 horas. Estas horas marcan los momentos clave para las observaciones astronómicas si las condiciones climáticas lo permiten.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán
Recomendamos usar ropa que permita adaptarse a las variaciones de temperatura que se esperan a lo largo del día. Para aquellos que tengan actividades al aire libre, tener en cuenta que, aunque el riesgo de lluvia es bajo, un chubasquero o un paraguas podrían ser útiles por si acaso.