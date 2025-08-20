Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este miércoles 20 de agosto de 2025

Clima y tiempo

El clima por la mañana

Este miércoles 20 de agosto de 2025 en Tucumán, el día comienza con una salida del sol a las 08:06 horas. Se presenta con cielos parcialmente nubosos y temperaturas mínimas alrededor de 8.5°C. Aunque el riesgo de precipitaciones es bajo, la humedad puede llegar hasta un 41%, haciendo que el ambiente se sienta más fresco durante las horas tempranas. Los vientos alcanzarán una velocidad promedio de 22 km/h, lo cual podría hacerte sentir un poco más de frío al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde, los cielos seguirán mostrando un panorama parcialmente nuboso con temperaturas alcanzando los 22.4°C. El sol se pondrá a las 18:35 horas. Aunque la lluvia sigue siendo improbable, la humedad relativa aumentará al 41%. El viento podría intensificarse un poco más, así que se recomienda abrigarse adecuadamente, sobre todo en sitios expuestos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 20 de agosto de 2025

El día empezará con el amanecer a las 08:06 horas y finalizará con la puesta de sol a las 18:35 horas. Estas horas marcan los momentos clave para las observaciones astronómicas si las condiciones climáticas lo permiten.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Recomendamos usar ropa que permita adaptarse a las variaciones de temperatura que se esperan a lo largo del día. Para aquellos que tengan actividades al aire libre, tener en cuenta que, aunque el riesgo de lluvia es bajo, un chubasquero o un paraguas podrían ser útiles por si acaso.