Llega un nuevo shopping a Buenos Aires: cuándo abrirá y en qué ciudad emblemática estará

Una empresa vinculada a distintos establecimientos de esta clase desembarca en una ciudad que se destacaba por no tener shoppings.

Tienda, shopping. Foto: Pexels

Los shoppings suelen reunir muchas personas, así como también propuestas gastronómicas y comerciales, especialmente en lo que vinculado a la ropa. Por esto mismo, la llegada de un nuevo establecimiento siempre resulta una buena noticia.

Una nueva aparición representa la instalación de un edificio de esta clase en una ciudad clave: La Plata. Durante años, la capital bonaerense se destacó por no tener shoppings, algo que finalmente cambiará.

Distrito Diagonal, el shopping que instalarán en La Plata. Foto: IRSA

Nuevo shopping en Buenos Aires: cuándo abrirá sus puertas

El Distrito Diagonal es un proyecto desarrollado por el grupo IRSA, dueño de los principales shoppings de Argentina. Se trata de un complejo para distintos usos que busca renovar el ámbito comercial de la ciudad.

Su apertura se daría entre el cierre de 2025 y los principios de 2026, según las fechas que estiman desde el grupo.

El predio en el que se construye este shopping tiene 78.614 metros cuadrados y está ubicado entre la calle 511, las avenidas 19 y 514 y el Camino General Belgrano, en la zona norte de La Plata. La habilitación recibida permite instalar un total de 116.552 metros cuadrados de usos mixtos.

Distrito Diagonal, el shopping que instalarán en La Plata. Foto: IRSA

En cuanto a números, la inversión directa que realizar el grupo es de US$130 millones para la construcción y desarrollo, además de las inversiones que realizarán las marcas que se instalen allí. IRSA Propiedades Comerciales tomó el control societario y el predio tras la compra del 100% de las acciones de Centro de Entretenimientos La Plata S.A., que tenía más del 61% de dicho terreno. La porción restante se adquirió de terceros, por una suma de US$7,5 millones.

Qué se sabe de Distrito Diagonal

Desde la empresa se detalló que habrá locales comerciales, así como también un hotel, una clínica, oficinas y hasta viviendas dentro del predio. En la división del terreno, 20.000m² estarán destinados al centro comercial, 30.000m² a oficinas, hotel y clínica, y los 50.000 m² restantes para las viviendas.

Shopping.

El objetivo de IRSA es poder realizar en La Plata lo que hizo con la instalación de predios de este tipo en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Cabe recordar que el Concejo Deliberante había aprobado en 2019 la inversión de IRSA, aunque la obra se había detenido por años. Finalmente, en el pasado septiembre se retomaron los trabajos y ya están en la recta final.