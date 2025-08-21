Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Clima diario

Pronóstico del tiempo matutino para Buenos Aires

Hoy, en Buenos Aires, el clima en la mañana se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, mientras que se espera que los vientos alcanzan una velocidad máxima de 10 km/h. La humedad estará cerca del 55%, creando un ambiente algo húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y la noche, la condición parcialmente nubosa se mantendrá, sin precipitaciones esperadas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 15.7°C, asegurando un clima fresco. Los vientos seguirán predominando a 10 km/h, manteniendo el ambiente agradable y sin sensaciones térmicas extremas.