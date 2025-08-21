Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Clima diario
jueves, 21 de agosto de 2025, 06:01

Pronóstico del tiempo matutino para Buenos Aires

Hoy, en Buenos Aires, el clima en la mañana se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, mientras que se espera que los vientos alcanzan una velocidad máxima de 10 km/h. La humedad estará cerca del 55%, creando un ambiente algo húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y la noche, la condición parcialmente nubosa se mantendrá, sin precipitaciones esperadas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 15.7°C, asegurando un clima fresco. Los vientos seguirán predominando a 10 km/h, manteniendo el ambiente agradable y sin sensaciones térmicas extremas.