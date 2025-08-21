Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025
Hoy, Catamarca amanecerá con un clima caracterizado por cielo mayormente despejado. Las temperaturas se moverán entre los 6.4°C de la mañana y alcanzarán un máximo de 23.7°C alrededor del mediodía. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0%, lo que hace de este un excelente día para actividades al aire libre. Los vientos se mantendrán entre 10 km/h y 16 km/h, proporcionando una brisa ligera y agradable en la región.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
En la tarde, Catamarca experimentará temperaturas agradables, con un leve descenso hacia la noche, manteniéndose en condiciones mayormente estables. Hacia el atardecer, las temperaturas descenderán gradualmente, brindando una noche agradable y fresca. Los vientos permanecerán en calma, lo que contribuirá a un ambiente placentero para salir a caminar o disfrutar de una plaza. No se anticipan lluvias, por lo que el día será ideal para disfrutar de las actividades planificadas sin preocupaciones climáticas.