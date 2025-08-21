Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025
Para este jueves 21 de agosto en Chubut, el clima muestra que la mañana comenzará con un ambiente frío y nuboso. La temperatura mínima se mantendrá en torno a los 7.3°C. No se esperan precipitaciones significativas, y el viento soplará de manera moderada con ráfagas que pueden alcanzar los 19 km/h, lo que podría causar una ligera sensación térmica más baja.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut
Durante la tarde y la noche, las condiciones seguirán siendo en su mayoría nubosas, con el mercurio subiendo hasta los 14.7°C como temperatura máxima. Se prevé un descenso de la humedad relativa, alrededor del 79%. Aunque el viento soplará de manera más intensa, no se prevén ráfagas fuertes que perturben el día.
Observaciones astronómicas
El amanecer en Chubut se producirá a las 08:49 y el atardecer a las 17:51 de la tarde, ofreciendo unas 9 horas de luz. La fase lunar para esta jornada será de cuarto menguante, lo que podría afectar la visibilidad nocturna para observaciones astronómicas.