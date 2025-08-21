Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Pronóstico Diario
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 21 de agosto de 2025, 06:01

Hoy en Ciudad de Buenos Aires, el clima se presentará con condiciones variables. Durante la mañana, la temperatura mínima será de 8.6°C, con un cielo parcialmente nuboso. Se esperan vientos que alcanzarán velocidades de hasta 8 kilómetros por hora, creando un ambiente fresco. A lo largo del día la humedad alcanzará niveles cercanos al 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde y noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables. La máxima del día alcanzará los 16°C. No se esperan precipitaciones, y el viento se mantendrá en una velocidad promedio de 8 kilómetros por hora. El cielo continuará parcialmente nuboso, brindando un respiro del intenso calor. Será una jornada idónea para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 21 de agosto de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:50. Es un excelente momento para disfrutar de la belleza del cielo en el atardecer de Buenos Aires.