Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Pronóstico Diario

Hoy en Ciudad de Buenos Aires, el clima se presentará con condiciones variables. Durante la mañana, la temperatura mínima será de 8.6°C, con un cielo parcialmente nuboso. Se esperan vientos que alcanzarán velocidades de hasta 8 kilómetros por hora, creando un ambiente fresco. A lo largo del día la humedad alcanzará niveles cercanos al 62%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde y noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables. La máxima del día alcanzará los 16°C. No se esperan precipitaciones, y el viento se mantendrá en una velocidad promedio de 8 kilómetros por hora. El cielo continuará parcialmente nuboso, brindando un respiro del intenso calor. Será una jornada idónea para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 21 de agosto de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:50. Es un excelente momento para disfrutar de la belleza del cielo en el atardecer de Buenos Aires.