Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Clima actual
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 21 de agosto de 2025, 06:02

Hoy en Córdoba, el clima comenzará con un cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas durante la mañana alcanzarán un mínimo de 7.3°C. La humedad se mantendrá en torno al 31%, proporcionando una atmósfera fresca. Los vientos soplarán a velocidades de hasta 22 km/h, con ráfagas ocasionales que podrían aumentar ligeramente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde, se espera que el clima continúe con condiciones parcialmente nubosas, mientras que las temperaturas subirán hasta los 21.9°C. Los vientos mantienen su ritmo, alcanzando velocidades máximas de 23 km/h. Al caer la noche, las condiciones climáticas seguirán siendo similares, sin probabilidades significativas de precipitación.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 21 de agosto de 2025

También podría interesarte

Sin guardar el paraguas: la lluvia vuelve a la Ciudad de Buenos Aires antes del fin de semana

Sin guardar el paraguas: la lluvia vuelve a la Ciudad de Buenos Aires antes del fin de semana

Sigue la lluvia y se agrega otro fenómeno: la Ciudad de Buenos Aires está bajo alerta, según el Servicio Meteorológico

Sigue la lluvia y se agrega otro fenómeno: la Ciudad de Buenos Aires está bajo alerta, según el Servicio Meteorológico

Hoy, el sol saldrá a las 08:12 horas y se pondrá a las 18:21, ofreciendo un total de casi 10 horas de luz diurna. Esto permite, si el tiempo lo permite, aprovechar el día al máximo.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Se aconseja utilizar ropa ligera durante el día para adaptarse a las temperaturas más cálidas, además de tener una chaqueta a mano para la mañana más fresca. Tomar precauciones en áreas abiertas debido a las posibles ráfagas de viento será esencial para evitar cualquier incidente.