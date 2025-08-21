Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Clima actual

Hoy en Córdoba, el clima comenzará con un cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas durante la mañana alcanzarán un mínimo de 7.3°C. La humedad se mantendrá en torno al 31%, proporcionando una atmósfera fresca. Los vientos soplarán a velocidades de hasta 22 km/h, con ráfagas ocasionales que podrían aumentar ligeramente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde, se espera que el clima continúe con condiciones parcialmente nubosas, mientras que las temperaturas subirán hasta los 21.9°C. Los vientos mantienen su ritmo, alcanzando velocidades máximas de 23 km/h. Al caer la noche, las condiciones climáticas seguirán siendo similares, sin probabilidades significativas de precipitación.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 21 de agosto de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 08:12 horas y se pondrá a las 18:21, ofreciendo un total de casi 10 horas de luz diurna. Esto permite, si el tiempo lo permite, aprovechar el día al máximo.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Se aconseja utilizar ropa ligera durante el día para adaptarse a las temperaturas más cálidas, además de tener una chaqueta a mano para la mañana más fresca. Tomar precauciones en áreas abiertas debido a las posibles ráfagas de viento será esencial para evitar cualquier incidente.