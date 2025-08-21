Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Clima Corrientes

Pronóstico del tiempo para hoy en Corrientes

Hoy en Corrientes, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, se esperan temperaturas que podrían llegar a un mínimo de 8.2°C. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94%, lo que podría incrementar la sensación de frescura. Se recomienda vestirse con ropa abrigada al salir de casa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Al avanzar el día hacia la tarde y noche, la temperatura alcanzará su pico máximo de 18.8°C. Aunque no se prevé lluvia, el viento será predominante con una velocidad máxima de 12 km/h. Si planea salir por la noche, tenga en cuenta que las condiciones climáticas serán frescas pero estables, ideales para disfrutar de actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 21 de agosto de 2025

La salida del sol se producirá a las 7:42 y su puesta será a las 18:08. Estos eventos astronómicos marcarán el inicio y el fin de las horas de luz del día.