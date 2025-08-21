Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Informa el SMN

En Entre Ríos, el clima para hoy se espera con condiciones parcialmente nubosas desde la mañana. Las temperaturas mínimas se registrarán en torno a 7.8°C, mientras que la máxima llegará a los 17.2°C. Durante estas horas matutinas, la humedad relativa se mantendrá cerca del 42%. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de aproximadamente 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Ya entrada la tarde, las condiciones nubosas continuarán, aunque sin precipitaciones significativas. La sensación térmica se mantendrá delicadamente fresca, y se espera que la humedad disminuya ligeramente. Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente despejado y los vientos disminuirán su intensidad a unos 10 km/h, proporcionando una sensación más tranquila para concluir el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 21 de agosto de 2025

Para las observaciones astronómicas, dado que no habrá lluvias, el amanecer se dará a las 07:58, mientras que el ocaso ocurrirá a las 18:05. Este fenómeno permitirá disfrutar de un día con unas 10 horas y 7 minutos de luz natural.