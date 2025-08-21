Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Informa el SMN
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 21 de agosto de 2025, 06:03

En Entre Ríos, el clima para hoy se espera con condiciones parcialmente nubosas desde la mañana. Las temperaturas mínimas se registrarán en torno a 7.8°C, mientras que la máxima llegará a los 17.2°C. Durante estas horas matutinas, la humedad relativa se mantendrá cerca del 42%. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de aproximadamente 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Ya entrada la tarde, las condiciones nubosas continuarán, aunque sin precipitaciones significativas. La sensación térmica se mantendrá delicadamente fresca, y se espera que la humedad disminuya ligeramente. Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente despejado y los vientos disminuirán su intensidad a unos 10 km/h, proporcionando una sensación más tranquila para concluir el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 21 de agosto de 2025

Para las observaciones astronómicas, dado que no habrá lluvias, el amanecer se dará a las 07:58, mientras que el ocaso ocurrirá a las 18:05. Este fenómeno permitirá disfrutar de un día con unas 10 horas y 7 minutos de luz natural.