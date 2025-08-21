Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Clima diario

Para este jueves 21 de agosto de 2025, el pronóstico del clima en Formosa indica que en la mañana predominan condiciones de cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 7.9°C. La humedad es alta, alcanzando el 96%. Los vientos estarán presentes durante todo el día, alcanzando una velocidad máxima de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde y noche, el clima se mantendrá similar, con cielos parcialmente nubosos. Se espera que las temperaturas máximas lleguen a los 20.5°C. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a los vientos. La hora del atardecer está pronosticada para las 18:08.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Formosa

Se recomienda llevar abrigo ligero, sobre todo para las horas de la mañana. Además, no está de más considerar un paraguas por si acaso, ya que el tiempo puede ser variable durante el día.