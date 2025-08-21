Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Clima de hoy

Hoy en Jujuy, el clima presentará condiciones de ligera nubosidad durante la mañana. Se espera que las temperaturas mínimas se sitúen alrededor de los 4.2°C, proporcionando una jornada fresca. La velocidad del viento alcanzará hasta 10 km/h, haciendo que el ambiente se sienta más fresco de lo que muestra el termómetro. La humedad estará en el rango del 46%, lo que debería hacer el aire un poco más seco. No se anticipa lluvia, así que será un comienzo de día tranquilo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y la noche, Jujuy experimentará un leve aumento en las temperaturas, alcanzando máximas de 18.4°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado, ofreciendo momentos de sol aquí y allá. La velocidad del viento se incrementará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h. Aunque el viento será un poco más fuerte, no se prevé que haya precipitaciones. Durante el ocaso, la humedad se mantendrá en niveles similares al inicio del día, alrededor del 46%.

Observaciones astronómicas

En este jueves 21 de agosto de 2025, el amanecer se producirá a las 7:26 am, mientras que el ocaso será a las 6:41 pm. Esto ofrece un total de horas de luz suficientes para planear actividades al aire libre o aprovechar los paisajes naturalistas que Jujuy tiene para ofrecer en sus mágicas puestas de sol.