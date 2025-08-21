Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

jueves, 21 de agosto de 2025, 06:03

Hoy en La Pampa, el clima durante la mañana se espera débilmente soleado con períodos de nubosidad variable. Las temperaturas minimizarán en torno a los 7.1°C, brindando una sensación fresca. La humedad relativa permanecerá alrededor del 40%, mientras que los vientos soplarán con una velocidad media de 14 km/h. La probabilidad de precipitaciones es baja, así que disfrutar de actividades al aire libre es una opción viable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

En la tarde, el clima experimentará un leve ascenso en la temperatura, alcanzando máximos de 18.4°C. El cielo estará mayormente nublado durante las horas vespertinas, aunque se prevé que los vientos disminuyan levemente hasta una velocidad de 9 km/h hacia la noche. Humedad relativa podría alcanzar por momentos hasta el 79% pero sin precipitación significativa.