Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Previsión Meteorológica

Hoy en La Pampa, el clima durante la mañana se espera débilmente soleado con períodos de nubosidad variable. Las temperaturas minimizarán en torno a los 7.1°C, brindando una sensación fresca. La humedad relativa permanecerá alrededor del 40%, mientras que los vientos soplarán con una velocidad media de 14 km/h. La probabilidad de precipitaciones es baja, así que disfrutar de actividades al aire libre es una opción viable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

En la tarde, el clima experimentará un leve ascenso en la temperatura, alcanzando máximos de 18.4°C. El cielo estará mayormente nublado durante las horas vespertinas, aunque se prevé que los vientos disminuyan levemente hasta una velocidad de 9 km/h hacia la noche. Humedad relativa podría alcanzar por momentos hasta el 79% pero sin precipitación significativa.