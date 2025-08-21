Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

El clima de hoy en La Rioja

Esta mañana en La Rioja, el clima se caracterizará por cielos parcialmente nubosos y temperaturas que rondarán los 6°C al amanecer. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la posibilidad de algunas lloviznas no puede descartarse por completo dado el nivel de humedad que alcanza un 40%. Los vientos serán moderados, con una velocidad promedio de 10 km/h, aportando un sentimiento fresco a la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde, el máximo alcanzará los 21.1°C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado con algunas aperturas de sol ocasionales. La probabilidad de lluvia disminuirá durante la tarde. Por la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, y el viento se mantendrá constante, lo que podría intensificar la sensación de frescura. La humedad continuará en niveles moderados, alrededor del 70%, lo que significa que la noche se mantendrá agradable sin sensaciones extremas de frío o calor.

Observaciones astronómicas para este jueves 21 de agosto de 2025

En cuanto a los fenómenos astronómicos, el sol hizo su salida a las 08:18 y se despedirá a las 18:35. La luna, por su parte, se levantará a las 07:47 y se ocultará a las 17:55, ofreciendo escasas horas de visibilidad diurna, por lo que las actividades relacionadas con la observación lunar podrían no ser ideales debido a su breve aparición en el cielo diurno.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Rioja

Se recomienda a los residentes de La Rioja prepararse para un día parcialmente nuboso. Es aconsejable llevar una chaqueta por la mañana para mitigar el efecto de los vientos temprano. Dado que las temperaturas serán agradables durante la tarde, actividades al aire libre pueden ser disfrutadas sin inconvenientes, siempre teniendo presente que el cielo mantendrá una cubierta parcial de nubes.