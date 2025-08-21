Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Clima hoy

Estado del clima esta mañana en Mendoza

Este jueves por la mañana en Mendoza, el día amanecerá con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 6.6°C, lo que hará necesario salir abrigado. Aún así, la humedad será del 62%, y se prevé una velocidad del viento máxima de 11 km/h, garantizando una brisa suave a lo largo de las horas de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde, el cielo continuará parcialmente cubierto, pero con una mejora en las temperaturas, alcanzando máximas de hasta 17.5°C. Durante este periodo, se recomienda prestar atención al viento, ya que se espera que la velocidad aumente ligeramente, promediando una máxima de 13 km/h. Para la noche, aunque la temperatura disminuirá, se prevé un tiempo estable sin cambios significativos en la nubosidad. La humedad nocturna se mantendrá similar al resto del día, facilitando condiciones confortables en general.

Observaciones astronómicas para este jueves

El amanecer está previsto para las 08:34, mientras que el atardecer será a las 18:35, permitiendo disfrutar de aproximadamente diez horas de luz solar en esta jornada.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Dado el leve descenso de temperatura en horas de la noche, es aconsejable llevar una chaqueta ligera si se planea salir al final del día. Finalmente, aunque no se esperan precipitaciones, siempre es útil verificar pronósticos actualizados para cualquier cambio inesperado.