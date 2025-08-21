Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Clima y Tiempo

En Neuquén, el clima para la mañana de hoy augura un ambiente parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 4.9°C. Alrededor de las 08:47 se espera un entorno de frescura, ideal para actividades al aire libre, con una humedad moderada de aproximadamente 75% y vientos provenientes del oeste alcanzando velocidades de hasta 13 km/h. Es aconsejable estar pendientes a cambios en el clima debido a las dinámicas atmosféricas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde-noche, las condiciones se mantendrán parcialmente nubosas. Las temperaturas se elevarán hasta alcanzar un máximo de 17°C, brindando un clima templado y agradable. La intensidad del viento disminuirá levemente, alcanzando una velocidad máxima de 7.6 km/h. Es un buen momento para disfrutar del entorno urbano o rural antes de que el sol se ponga a las 18:16.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 21 de agosto de 2025

El amanecer de hoy ocurrió a las 08:47, y el ocaso está programado para las 18:16, ofreciendo un día con una duración total de luz solar moderada, ideal para explotar al máximo las actividades al aire libre.