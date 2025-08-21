Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025

Estado del tiempo

En Río Negro, el clima esta mañana se presenta mayormente nuboso con temperaturas mínimas de 6.8°C. Aunque no se anticipan precipitaciones significativas, la máxima humedad alcanza el 45%. Se espera que los vientos procedan del noroeste, con una velocidad media de hasta 22 km/h. Un consejo útil para hoy sería llevar capas de ropa para ajustarse a las fluctuaciones térmicas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde, las nubes persistirán aunque se prevé que el clima se vuelva ligeramente soleado. Las temperaturas máximas rondarán los 17.1°C. Mientras tanto, los vientos continuarán soplando a una velocidad de aproximadamente 43 km/h como máximo. La humedad seguirá siendo notable, alcanzando un 82% a lo largo del día.

En cuanto al fenómeno astronómico, el amanecer se registrará a las 08:33, mientras que el ocaso será alrededor de las 17:51. No está pronosticada lluvia, lo que hace ideal la observación del cielo si las condiciones lo permiten.